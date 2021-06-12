روما (زمان التركية) – هُزم منتخب تركيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) أمام منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وعلى استاد الأولمبي في روما، عقدت الجمعة، المباراة الأولى للمجموعة الأولى في يورو 2020، حيث واجهت تركيا إيطاليا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدمت إيطاليا في الشوط الثاني بهدف من اللاعب مريه دميرال في الدقيقة 53.

وسجل هدفي إيطاليا الآخرين سيرو إيموبيلي في الدقيقة 66 ولورنزو إنسيني في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة لصالح إيطاليا بنتيجة 3-0.

بدأت إيطاليا بهذا الفوز المجموعة الأولى بثلاث نقاط، بينما لم تستطع تركيا جمع أي نقاط في المباراة الأولى.

ستواجه تركيا في باكو، عاصمة أذربيجان، منتخب ويلز يوم الأربعاء الموافق لـ16 يونيو في المباراة الثانية في المجموعة الأولى، وسويسرا في 20 يونيو.

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