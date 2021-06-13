أنقرة (زمان التركية) – قال الصياد الأمريكي، مايكل باكارد، إنه نجا بأعجوبة بعد أن ابتلعه حوت في ولاية ماساتشوستس.

باكارد روى قصة نجاته من الموت، حيث أوضح أنه وزميله استقلوا قاربهم صباح الجمعة في أحوال جوية وبحرية ممتازة، ورؤية تمتد إلى 20 قدما.

وبعد أن قفز من القارب مرتديًا معدات الغوص في الماء، شعر بارتطام ضخم ثم أظلم كل شيء.

وتابع باكارد: “اعتقدت أنني تعرضت للهجوم من قبل أحد أسماك القرش البيضاء الكبيرة التي تسبح في المنطقة، ثم تحسست ما حولي وأدركت أنه لا توجد أسنان. يا إلهي، أنا في فم حوت وهو يحاول ابتلاعي. هذا كل شيء، سأموت”.

ويشير الغواص إلى أنه فجأة وبعد حوالي 30-40 ثانية، صعد الحوت إلى السطح وفتح فمه وبدأ يهز رأسه، وقذف به في الهواء.

بعدها لاحظه زميله الذي كان يبحث عنه، وسحبه إلى الأمان.

ولم يصب باكارد بسوء ما عدا اشتباه في خلع بالركبة.

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