أنقرة (زمان التركية) – أعرب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، عن ندمه بسبب صمته في الماضي عن أخطاء ارتكبها حزب العدالة والتنمية الذي يعد أبرز مؤسسيه.

وقال باباجان خلال مشاركته في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي استمر أكثر من ثلاث ساعات وتابعه آلاف الأشخاص، إنه يمكنه أن يمارس نقدا ذاتيا بخصوص بعض مواقفه في الماضي، خاصة فيما يتعلق بالمواقف التي كان يتوجب عليها التحدث لكنه التزم الصمت.

وأضاف باباجان أن هناك نوعين من السياسة: سياسة الأمل وسياسة الخوف، ويمكن للحكومة إبقاء الناس حولها فقط من خلال إخافتهم.

وأكد باباجان، أول وزير للاقتصاد في حكومة حزب العدالة والتنمية، أنه غالبا ما تصادم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الماضي بشأن السياسات الاقتصادية، حيث كان أكثر من يتحدث عن الأخطاء المرتكبة في هذا الصدد.

وفي سياق منفصل، أشار باباجان إلى أن حزب الديمقراطية والتقدم جاهز للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي في حال عقد انتخابات مبكرة، إلا أنه “ليس متأكدا من أن حكومة أردوغان تريد ذلك”.

يذكر أن علي باباجان الذي كان آخر منصب حكومي يشغله نائب رئيس الوزراء، قرر الانفصال عن حزب العدالة والتنمية في عام 2019 وتأسيس حزب الديمقراطية والتقدم، وقال باباجان عن سبب تلك الخطوة، إن حزب العدالة والتنمية انحرف عن الأهداف التي تأسس من أجلها.

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