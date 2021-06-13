أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم عن كون التركي فاتح تريم ضمن المرشحين لتولي تدريب نادي إيفرتون الإنجليزي وذلك بعد انتقال مدربه، كارلو أنشيلوتي، إلى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت معلومات إن فاتح تريم التقى مع المدير الرياضي الحالي لنادي إيفرتون، مارسيل براندز.

وأثار هذا الادعاء ضجة واسعة في الصحافة الدولية بدء من تركيا وصولا إلى كولومبيا، حيث تناول برنامج Gol Caracol التلفزيوني الخبر تحت عنوان ” فاتح تريم ينتقل من تدريب فالكاو إلى إيفرتون لتدريب جيمس رودريغيز”.

يُذكر أن أنشيلوتي كان قد أعلن رسميا خلافة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، في تدريب نادي ريال مدريد بعدما قرر الأخير الرحيل عن صفوف النادي الإسباني بعد موسم غير موفق له معه.

ولعب نجاح أنشيلوتي السابق مع النادي الإسباني وتتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014 دورا في وقوع الاختيار عليه لتولي تدريب النادي خلفا لزيدان.

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