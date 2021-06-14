أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن نصيب موازنة التعليم من إجمالي الموازنة العامة في تركيا بأدنى مستوياته خلال السنوات التسع الأخيرة.

تقرير “حوكمة التعليم وتمويله” الصادر عن ” مبادرة الإصلاح التعليمي” الذي تم إعداده بالاستناد إلى مصادر محلية ودولية سلط الضوء على العام الدراسي 2020 -2021 الذي اختتم في ظل جائحة كورونا.

أشار التقرير مجددا إلى قلة الموارد المخصصة للتعليم في تركيا.

وتضمن التقرير البيانات الصادرة عن وزارة التعليم التركية، حيث عكست تراجع نصيب موازنة التعليم من إجمالي الموازنة العامة اعتبارا من عام 2016.

وأوضح التقرير أنه اعتبارا من عام 2021 بلغت نسبة وزارة التعليم من إجمالي الموازنة العامة للحكومة نحو 10.9 في المئة، بينما بلغت نسبة وزارة التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي 2.6 في المئة.

وتعليقا على تراجع نسبة نصيب وزارة التعليم على الرغم من ارتفاع الموازنة العام للدولة، ذكر التقرير أن هذا الأمر يشير إلى عدم انعكاس الزيادة في الموارد الحكومية على الموارد المخصصة للتعليم بنسبة متساوية.

ومنذ عام 2012 بدأت موازنة التعليم تتراجع لتبلغ أدنى مستوياتها خلال عام 2021. وفيما يلي طرح لنسبة حصة التعليم من إجمالي الموازنة العامة للحكومة خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021:

– 2018: 17.7 في المئة

– 2019: 16.8 في المئة

– 2020: 16.2 في المئة

-2021: 15.7 في المئة

خلال عام 2021 تراجع نصيب موازنة وزارة التعليم من إجمالي الموازنة العام بنحو 1.3 في المئة لتسجل 69.3 في المئة وتصبح في أدنى مستوى على الإطلاق.

انخفاض نفقات التعليم الحكومي

تضمن التقرير أيضا مقتبسات من تقارير دولية تضمنت بيانات يمكن مقارنتها بعام 2017، حيث أوضح التقرير أن نسبة نفقات التعليم الحكومي في تركيا منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في حين ترتفع نسبة نفقات التعليم الخاص، مفيدا أن تركيا تحتل المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين في فئة أدنى الدول في نفقات التعليم الحكومي بنسبة بلغت 73.2 في المئة.

–