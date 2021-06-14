أنقرة (زمان التركية) – قال محللون إن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، جو بايدن في بروكسل، اليوم الاثنين على هامش قمة حلف الناتو، لن يثمر عن شيء.

تحليل إخباري لوكالة رويترز تحت عنوان “لا يتوقع حدوث تقدم في لقاء بايدن – أردوغان” قال إن هناك خلافات في الرأي بين تركيا والولايات المتحدة حول قضايا مختلفة مثل سوريا، وحقوق الإنسان، وتوتر شرق البحر المتوسط، وصواريخ S- 400 الروسية.

وأوضح المحللون أنه لن يتم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالاختلافات في الرأي بين الولايات المتحدة وتركيا.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير، اعترف بأحداث عام 1915 على أنها إبادة جماعية للأرمن، وانتقد انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان، وعلى عكس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن له “نبرة باردة” تجاه أردوغان.

وتابع التقرير: “الأمل ضئيل بإحراز تقدم دراماتيكي في العلاقة المتوترة. ولن يوفر هذا الاجتماع لأردوغان نتيجة مربحة ذات مغزى. وستظل العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا محفوفة بالتحديات الثقيلة وستستمر بنبرة باردة”.

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