أنقرة (زمان التركية) – وجه المستشار السابق للرئيس رجب أردوغان، انتقادات مثيرة حول حصول العديد من قيادات حزب العدالة والتنمية على أكثر من راتب.

خلال تدوينة على تويتر، طالب مستشار أردوغان والبرلماني السابق محمد متينر بضرورة القضاء على ازدواجية الرواتب، وأن يتلقى كل شخص راتبا واحدا فقط.

وأوضح متينر أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في تركيا، قد يتسبب مثل هذا الأمر الذي يزعج ضمير المجتمع فى مذبحة سياسية.

تصريحات متينر ستتسبب في اندلاع أزمة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين يتقاضى معظمهم أكثر من راتب واحد.

ومن ضمن من يتلقون أكثر من راتب من الحكومة بجانب مؤسسات عامة أخرى، رئيس مكتب الرقمي بالرئاسة علي طه كوتش (عضو مجلس إدارة تركسات)، نائب وزير الصحة د. شويب فيرست (عضو مجلس إدارة تركسات)، نائب وزير التجارة سيزاي أوتشورماق (عضو مجلس إدارة بنك هالق)، رئيس مكتب الاستثمار الرئاسي بوراك داغلي أوغلو (عضو مجلس إدارة صندوق الثروة التركي)، مدير الاتصالات الرئاسية أ.د. دكتور. فخر الدين ألتون (عضو مجلس إدارة بورصة اسطنبول).

يذكر أن تعداد البطالة في تركيا يتجاوز حاجز 4 ملايين شخص بكثير.

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