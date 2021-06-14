أنقرة (زمان التركية) – تسبب عدم بث زعيم المافيا التركي، سادات بكر، مقطع الفيديو الخاص به في موعده هذا الأسبوع، في أن يسود توقع لدى جمهور متابعيه بأنه تم اعتقاله.

وردا على ذلك نفى محامو سادات بكر، جميع الأنباء الخاصة باعتقاله.

وأوضح المحامون أن جميع الأخبار التي تم نشرها حول اعتقال سادات بكر، كانت من حسابات مزيفة على تويتر.

وتعود سادات بكر نشر مقطع فيديو جديد يوم الأحد من كل أسبوع.

كما كشف باريش باهليفان المستشار الإعلامي لسادات بكر، أن الأخير يجري حاليا محادثات مع مسؤولين إماراتيين.

وأشار باهليفان إلى أن بكر كان مشغولا لذلك لم يتمكن من المشاركة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن سادات بكر متواجد حاليا في دبي، وكان أعلن عن وقف بث الفيديوهات التي يهاجم فيها المسؤولين الحاليين والسابقين، لحين الاستقرار في مكان جديد، بسبب معرفة مكان الفندق الذي يمكث فيه في دبي، وذلك حفاظا على سلامته.

وكان سادات بكر كشف أن نظام أردوغان يتعاون مع شبكات اغتيال دولية من أجل التخلص منه، مؤكدًا أنه لن يثني أحد عن تحقيق أهدافه ولو تم اغتياله.