أنقرة (زمان التركية) – سجلت الموازنة العامة للحكومة في تركيا لعام 2021، عجزا بلغ 13.4 مليار ليرة في مايو، وبلغ إجمالي عجز الموازنة في الفترة من يناير إلى مايو 7.5 مليار ليرة.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية في مايو 2021، سجلت نفقات الموازنة 117.9 مليار ليرة وإيرادات الموازنة 104.6 مليار ليرة. بلغت نفقات الميزانية بدون فوائد 104 مليارا ليرة تركية وكان الفائض الأولي 0.6 مليار ليرة تركية.

في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021، بلغت نفقات الميزانية 550 مليار ليرة وإيرادات الميزانية 542.5 مليار ليرة. في هذه الفترة، زادت نفقات الميزانية بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

من ناحية أخرى، زادت نفقات الميزانية غير الربوية بنسبة 13.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وسجلت 468 مليار 527 مليون ليرة تركية.

في موازنة 2021، كان عجز الموازنة متوقعا بمقدار 245 مليار ليرة.

كما سجل عجز الحساب الجاري في تركيا على أساس سنوي 32 مليار و737 مليون دولار وفق ما أعلن البنك المركزي التركي.

صندوق النقد الدولي أشار في تقرير حديث إلى أن الاقتصاد التركي يعاني جراء عجز الحساب الجاري والتضخم المرتفع.