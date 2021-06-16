أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” أن يسجل سعر صرف الدولار في تركيا ارتفاعًا بنهاية عام 2021.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة اليوم الأربعاء إلى 8.54 ليرة.

ووفق تقرير فيتش لشهر يونيو، ليس هناك توقع بارتفاع قيمة الليرة التركية أمام الدولار بسبب عدم اليقين الشديد في السياسة ومحدودية تدفقات المحفظة.

وتوقعت وكالة فيتش أن يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا بنهاية العام 8.90 ليرة تركية.

وذكرت فيتش أن الاقتصاد التركي يواصل تجاوز التوقعات بسبب الطلب المحلي وتحسن الميزان التجاري الصافي. وخفضت الوكالة توقعات النمو لعام 2021 إلى 6.3 في المائة من 6.7 في المائة.

وأكدت المؤسسة أن ضعف الاستهلاك مع تباطؤ الائتمان سيعوضه انتعاش السياحة في النصف الثاني من عام 2021.

وتعتقد فيتش أن السياسة النقدية ستتراجع مرة أخرى قبل الانتخابات في عام 2023 وسيكون النمو 4.5 في المائة.

وذكرت المؤسسة أن الضغط التضخمي انخفض أكثر قليلاً في مايو، وقالت إنها تتوقع أن يصل التضخم الذي يتجاوز حاليا 17 بالمئة إلى 15.5 في المائة بنهاية عام 2021 مع التأثير الأساسي الإيجابي.

وتتوقع وكالة فيتش، أن التضخم سينخفض ​​تدريجيًا إلى 12٪ في عام 2022، أكدت أن التضخم سيصل إلى 9.3٪ في نهاية عام 2023.

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