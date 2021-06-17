أنقرة (زمان التركية) – أخلت السلطات في تركيا سبيل متهمين بالاعتداء على أحمد دنيز عطه باي، رئيس بلدية ديدام، في منطقة بحر إيجه، مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

وكان عطه باي، الذي تعرض لاعتداء بعصي البيسبول على يد ستة أشخاص داخل مطعم ببلدة ديدام، قد صرح أن عصابة تضم الصحفيين الشقيقين سليمان وهادي أوز إيشك هي من قامت بشن الاعتداء عليه.

هذا واستدعت أ.و. إلى مديرية الأمن بالبلدة للإدلاء بإفادته وذلك بتهمة التحريض على الاعتداء على رئيس البلدية بسبب تشميع فندقه نظرا لكونه غير مرخص.

وأوضح عطه باي المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أن بلدة ديدام كانت تضم تشكيلا عصابيا يشارك به الشقييان أوز إيشك المواليان للحكومة تصدت له إدارته، وأن هذا التشكيل العصابي كان معتادا في السابق على ممارسة أعمال غير مرخصة لها عن طريق البلطجة.

وألقت قوات الأمن القبض على ستة أشخاص بزعم اعتدائهم بالعصي على عطه باي ومحاميه داخل المطعم، وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديرية الأمن تم إحالتهم إلى النيابة.

وأبدت مجموعة داعمة لعطه باي سخطها تجاه المشتبه به أثناء دخولهم النيابة، بينما قام أحد أعضاء المشتبه بهم برفع شارة الأصابع الأربعة مثلما يفعل أردوغان.

من جانبها قضت النيابة بإخلاء سبيل المشتبه بهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية.