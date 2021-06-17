أنقرة (زمان التركية) – أفلست شركة إنشاءات تركية ضخمة بقرار قضائي، بعدما عرفت بمشاريع الفيلات الفارهة بمدينة إسطنبول.

وانتهت المحكمة من نظر قضية طلب تسوية الإفلاس التي تم رفعها في عام 2018 من قبل شركة “نيو” للإنشاءات المملوكة لكل من قدير أيضن وفريدون أوزونيول، حيث رفضت المحكمة الطلب وقررت إفلاس الشركة.

وخلال الجلسة التي أقيمت في الثالث من الشهر الجاري قضت المحكمة بإنهاء المهلة المؤقتة الممنوحة لصالح الشركة والمهلة النهائية وجميع الإجراءات، كما أنهت المحكمة مهام موظفي تسوية الإفلاس وقررت إشهار إفلاس شركة نيو للإنشاءات والصناعة والتجارة وتطوير الأراضي.

وطالبت المحكمة إدارة الإفلاس بإرسال قرار الإفلاس إلى مديرية الإفلاس المناوبة في إسطنبول وإدارة السجل التجاري في إسطنبول.

وكانت الشركة نفذت مشاريع الوحدات السكنية والفيلات ومكاتب العمل بمساحة أكبر من 200 ألف مترمربع في كل من “كمر بورجاز” و”جوك ترك” و”بولوجا” بإسطنبول.

وتواجه الشركة سلسلة من المشاكل بشأن نحو 450 فيلا وشقة قامت ببيعها في مناطق بولوجا وجوك ترك، حيث تبين أن مالكي هذه الوحدات السكنية لم يتسلموا العقود الخاصة بوحداتهم؛ في حين لم تقم الشركة بتسليم مئات الشقق السكنية التي تم بيعها بالفعل.

جدير بالذكر أن شركة نيو للإنشاءات تأسست عام 2000 على يد كل من قدير أيضن وفريدون أوزنيول. وتولت الشركة مشروع Neo Gölpark İstanbul الذي يتألف من ثمانية أحياء و415 منزلا مستقلا على مساحة 200 فدان بجانب منطقة غابات بمساحة ألفي فدان.

وعقب هذا تولت الشركة مشاريع أخرى كمشاريع نيو بولوجا ونيو بولوجا 2 ونيو بولوجا 3 ونيو بولوجا 4 ونيو بولوجا 5.

هذا وتعاني الشركة من ديون ضخمة للبنوك والأسواق بتركيا.