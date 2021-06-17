القاهرة (زمان التركية) – تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية حملة “حماية الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي” تحت شعار: “انترنت آمن لأطفالنا”، وذلك عبر المنصة الرقمية الموافق يوم الثلاثاء 22 يونيو/ حزيران 2021.

يأتي إطلاق الحملة استناداً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية الـ(39) بتاريخ 17/12/2019، والذي نص على: إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية الأطفال من مخاطر وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، وتنفيذا لتوصية لجنة الطفولة العربية في دورتها (24) والتي عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2020.

تهدف الحملة إلى توعية الأطفال والوالدين بالاستخدام الآمن والرشيد للانترنت خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفادي المخاطر التي يمكن أن تلحق بالأطفال وكيفية الابلاغ في حال وقوعها كبادرة إيجابية نحو تعزيز العمل الإبداعي العربي المشترك الموجه لحماية وتعزيز حقوق للأطفال.

تتضمن الحملة إنتاج فيديوهات – كارتون عالي الجودة – موجهة للأطفال بعنوان “ألف جيجا وجيجا”، وتقوم فكرة سلسلة الفيدوهات – المكونة من خمس حلقات – على إعادة محاكاة قصص الشخصيات الكارتونية العالمية المشهورة بحبكة من الإنترنت للتوعية بالأخطاء التي قد يرتكبها الطفل على الشبكة العنكبوتية والتي تؤثر بدورها في أحداث القصة، ومن هذه الشخصيات جحا والسندباد وسندريلا وذات الرداء الأحمر.

تأتي أهمية إطلاق الحملة لتوجيه رسائل توعوية للأطفال بهدف مواجهة التنمر الالكتروني، والتحقق من الاشاعات وعدم الانسياق ورائها، والحفاظ على الخصوصية والبيانات الشخصية على الانترنت، وضرورة عدم ادمان الانترنت خاصة المواقع والألعاب المؤذية، مع ضرورة التصفح وفق إعدادات الحماية والأمان وتأمين الحسابات.

يفتتح أعمال الفعالية معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس الدورة الحالية للجنة الطفولة العربية (المملكة الأردنية الهاشمية)، ورئيس لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال (جمهورية السودان)، والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، ويشارك في فعالية اطلاق الحملة الآليات الوطنية المعنية بالطفولة في الدول العربية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والوطنية ذات العلاقة، والخبراء والمتخصصين المعنيين بمجالات تنمية وفنون وثقافة الطفل والإعلام.