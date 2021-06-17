أنقرة (زمان التركية) – تشير تسريبات إلى أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، يضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانسحاب من حلف الناتو.

ووفق معلومات كشفت عنها سيلدا جونيسو من صحيفة “جمهوريت”، بدأ النقاش داخل تحالف الشعب الذي يضم حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية حول مشكلة صواريخ S-400 الروسية التي تسببت في إلغاء حصول تركيا على مقاتلات F-35، حيث كان هناك “لوم خفي ضد أردوغان”.

دولت بهجلي حليف الرئيس أردوغان يريد أن يفي حليفه بمضمون عبارة “تركيا أكبر من خمسة” التي طالما رددها، ويريده البدء في دراسة خروج تركيا من حلف الناتو.

وذكّر بهجلي أردوغان بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، وضلوع الناتو فيها على حد وصفه، والضغوطات التي تمت ممارستها على تركيا، وكيفية تأثير هذا الوضع على الاقتصاد التركي، بحسب رأيه.