أنقرة (زمان التركية) – حذر زعيم المافيا التركي، سادات بكر، من وقوع هجمات مسلحة في تركيا خلال الفترة المقبلة.

سادات بكر نشر تغريدات غامضة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على الهجوم المسلح الذي تعرض له مبنى حزب الشعوب الديمقراطي اليوم في ولاية إزمير غرب تركيا، والذي أسفر عن مقتل موظف بالحزب.

وزعم بكر أنه للأسف ستشهد تركيا خلال الفترة القادمة هجومات أكبر بكثير من هجوم إزمير.

ونصح سادات بكر بعدم الخروج إلى الشوارع تحت أي ظرف من الظروف، إذا كانوا يؤمنون بتجربته وإخلاصه.

وتابع زعيم المافيا التركي: “لعبة ضخمة يجري تحضيرها. إذا خرجت إلى الشارع فإن محمد “العميق” ورجاله سيشركون أعضاء في التنظيمات الإرهابية ويحولون المشهد إلى جحيم”.

زعيم المافيا قال إنه “الأغبياء يصبحون جزءًا من اللعبة التي أقامها أعداؤهم (من فضلك لا تخدم أولئك الذين أقاموا هذه اللعبة)”.

حزب الشعوب الديمقراطي أعلن في وقت سابق من اليوم تعرض مبناه في ولاية إزمير لهجوم مسلح، ووفاة موظف من الحزب إثر هذا الهجوم.

أصدر الشعوب الديمقراطي بيانا أوضح خلاله أن مسلحا اقتحم مبنى الحزب في إزمير، وأضرم النار في المبنى، وأطلق النار من بندقية في الشارع.

وأضاف بيان الحزب الكردي أن الهجوم المسلح أسفر عن وفاة الموظف بالحزب دنيز بويراز.

حزب الشعوب الديمقراطي قال إن “كلا من الجاني والمحرضين على الهجوم واضحون، والحكومة والمحرضون مسؤولون عن أي سلبيات”.

يأتي ذلك بينما تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لحل حزب الشعوب الديمقراطي وحظر أعضائه من المشاركة السياسية، وتم رفع قضية لدى المحكمة الدستورية لهذا الغرض.