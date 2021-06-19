أنقرة (زمان التركية) – قالت منظمة العفو الدولية إن تركيا فرضت مزيدا من الضغوط على المنظمات غير الحكومية عبر تشريع جديد.

في التقرير الجديد الذي أعدته منظمة العفو الدولية، ورد أن الحكومة التركية مارست مزيدًا من الضغط على المنظمات غير الحكومية مع إقرار قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في نهاية عام 2020.

وبحسب التقرير، فإن قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يهدد عمل المنظمات غير الحكومية، وجلب معه تدابير جديدة لحرية التجمع والتظاهر، وضمانات معترف بها دوليا لحرية الفكر والمحاكمة العادلة.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن القانون هو لبنة جديدة في قانون مكافحة الإرهاب الذي تم استغلاله لسنوات لمحاربة المجتمع المدني.

وأكد تقرير منظمة العفو الدولية أن العديد من النقاط في القانون غير واضحة وأنه يمكن استخدام هذا الوضع كأداة للانتهاك ضد المنظمات غير الحكومية.

وتقول منظمة العفو إن القانون يُخضع بشكل غير متناسب جميع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تلك التي ليست معرضة لخطر المشاركة في تمويل الإرهاب، لإجراءات “الحد من المخاطر”.

وتذكيرًا بأن القانون يجعل من الممكن إقالة أعضاء مجلس إدارة المنظمات وإغلاق المنظمات، فقد ورد أنه “على الرغم من أن الفصل يعتبر مؤقتًا، فإن قضايا الإرهاب في تركيا عادة ما تستمر لعدة سنوات” .

وذُكر أنه حتى الإيقاف الطويل الأجل لموظف منظمة غير حكومية يُعد عقوبة، كما تم التحذير من أنه سيكون له تأثير مخيف على المجتمع بأسره.