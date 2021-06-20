القاهرة (زمان التركية) – أعلنت الجامعة العربية عن تنظيم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للاجئين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور ممثلين دبلوماسيين للدول العربية الأعضاء والجهات المانحة، بالإضافة الى بعض الشخصيات البارزة اظهاراً لدعم اللاجئين الصامدين في المنطقة العربية.

وتنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الإثنين، الحدث بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت رعاية الأمين العام أحمد أبو الغيط، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يتم الاحتفال به في 21 يونيو من كل عام، تقديرا لشجاعة وصمود عشرات الملايين من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم نتيجة للأزمات والصراعات المسلحة.

ووفق بيان للأمانة العامة للجامعة “تسعى جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معًا إلى تكثيف الجهود لمواجهة واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بين اللاجئين في المنطقة العربية، من خلال الدعوة والتوعية بالتحديات التي يواجهها اللاجئون خلال الجائحة وتعبئة موارد إضافية للاستجابة للاجئين وضمان حصولهم على اللقاح”.

وقالت الجامعة العربية إن اليوم العالمي للاجئين يأتي هذا العام “في وقت يتزايد فيه النزوح القسري، حيث أوضحت جائحة كورونا الحاجة إلى عالم أكثر شمولاً وإنصافاً، عالم لا يتخلف فيه أحد عن الركب. تكثف جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهودهما لحماية ملايين اللاجئين وغيرهم من النازحين قسراً في المنطقة. وبهذه المناسبة، أصدرت عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء (ARCP) أيضًا بياناً يؤكد فيه ممثلو الدول على أهمية إيلاء اهتمام خاص باللاجئين وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وأيضاً الاتفاق العالمي حول اللاجئين والأجندات العالمية، ولا سيما أجندة التنمية المستدامة لعام 2030”.

ووفق البيان، تأمل جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يساهم اليوم العالمي للاجئين في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من الازدهار. كما يأملون أن تعزز هذه المناسبة من التعاون بين جميع الشركاء مما يمهد الطريق لتقليص عدد اللاجئين وإظهار مزيد من التضامن معهم ومع المجتمعات المستضيفة لهم.