أنقرة (زمان التركية) – مع التقدم التكنولوجي السريع، أصبحت العديد من الوظائف إما آلية أو عفا عليها الزمن. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يزداد عدد الوظائف التي ستختفي من عالمنا.

يتوقع الخبراء أن ما لا يقل عن ثلثي الوظائف الحالية يمكن إنجازها بواسطة الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة؛ لذلك، من المتوقع أن تصبح الوظائف في مجال الروبوتات وعلوم البيانات شائعة، بينما من المتوقع أن تختفي وظائف مثل الطباعة والصرف من التاريخ.

وفقًا لبحث أجرته جامعة أكسفورد في إنجلترا، سيتم إنجاز العديد من الوظائف تلقائيًا في السنوات العشر القادمة.

وإذا كنت ترغب في العمل على الذكاء الاصطناعي، والذي يلعب دوره في كل مجال من البنوك إلى قطاع الصحة، من النسيج إلى قطاع البناء، فأنت بحاجة إلى إتقان جيد للرياضيات والبرمجيات وتكنولوجيا البيانات الضخمة والخوارزميات.

ومن المهن التي ستصبح شائعة وتختفي في غضون 10 سنوات هي كما يلي: هندسة الروبوتات، خبرة الأمن السيبراني، مطور برامج وتطبيقات، مطور ألعاب.

وكذلك سيختفي الخبراء في التسويق الرقمي، استشارات السفر، أمين الصندوق، موظف وجبات سريعة، ساعي البريد، عامل البنك، عامل النسيج، مشغل الطباعة.