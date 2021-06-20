أنقرة (زمان التركية) – بينما يحظى زعيم عصابة “العثمانيون الألمان”، تانار آي، بتقدير كبير من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلا أنه منبوذ خارج تركيا.

وتصدر تانار آي الاهتمام العام في تركيا مؤخرًا بعد مزاعم زعيم المنظمة الإجرامية سادات بكر.

وكان سادات بكر قال إن عضو حزب العدالة والتنمية متين كولونك له علاقات وثيقة مع عصابة “العثمانيون الألمان”التي يتزعمها تانر آي.

كانت السلطات الألمانية حظرت عصابة “العثمانيون الألمان” التي يمولها تانار آي، بعد أن اتهمتها بتجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال والابتزاز والتهديد وتزوير المستندات.

وآخر الفاعليات التي شارك فيها تانار آي، كان حضوره حفل افتتاح العام القضائي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالمحكمة العليا يوم 5 سبتمبر 2017. حضر هذا الحفل رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا ورؤساء الأركان.

الآثار السلبية لتصريحات زعيم المافيا، طالت جيتين آي، والد تانر آي، زعيم “العثمانيون الألمان”، حيث صدر منتصف هذا الشهر، قرار بفصل من منصبه كممثل فخري لجمهورية شمال قبرص في دوسلدورف غرب ألمانيا.