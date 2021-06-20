أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة أجريت على مياه الصرف الصحي في إسطنبول أن سكان المدينة يدمنون الكحول والتبغ والقنب بشكل كبير.

الدراسة التي قادتها وزارة الداخلية التركية، أجريت على 4 فترات من خلال فحص مياه الصرف الصحي في إسطنبول في عام 2019.

تم جمع 392 عينة مركبة بشكل متناسب في الفحص الذي تم إجراؤه في 14 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي الرئيسية التي تخدم 90 في المائة من سكان اسطنبول البالغ عددهم وقتها 20 مليون نسمة.

الدراسة كشفت أن كان القنب أكثر العقاقير غير المشروعة استهلاكًا في اسطنبول.

يأتي ذلك بينما يخطط الرئيس رجب أردوغان إلى التوسع في زراعة القنب في تركيا بعد أن كان محظورا.

وفي حين أن استهلاك التبغ في الفترات الأربع لم يتغير بشكل كبير، فإن معدل استهلاك الكحول في فترتي مارس ويونيو انخفض بشكل ملحوظ عن فترتي سبتمبر وديسمبر. تم تفسير هذا الانخفاض في استهلاك الكحول بسبب فرض ضريبة استهلاك خاصة على المنتجات التي تحتوي على الكحول بعد يونيو 2019.

استهلاك الكوكايين كان ثابتًا خلال جميع الفترات الأربع، وكان متوسط ​​الجرعة السنوية 2.01 لكل ألف شخص يوميًا.

كما تم تقدير أن الاستهلاك اليومي للميثامفيتامين كان 120 ملغ لكل ألف شخص خلال الفترات التي كان فيها استهلاك الميثامفيتامين أعلى مستوى في اسطنبول. في محطات المعالجة في المناطق التي يتم فيها استهلاك الميثامفيتامين أكثر من غيرها، تراوح المعدل بين 135.5 مجم و 666.6 مجم لكل ألف شخص يوميًا.

وقُدِّر متوسط ​​قيمة استهلاك ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA) في المدينة بـ 94.8 مجم لكل ألف شخص يوميًا، وقدرت أعلى قيمة استهلاك بـ 158.5 مجم لكل ألف شخص يوميًا. بشكل عام، لوحظ زيادة استهلاك MDMA بشكل ملحوظ خلال فترة ديسمبر في جميع أنحاء المدينة.

ويتزايد إدمان المخدرات بأوساط الشباب في تركيا عامًا بعد الآخر، في حين فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية في وضع حد لهذه الأزمة الخطيرة.

الخميس الماضي أعلنت السلطات في تركيا ضبط أكبر شحنة من مخدر الكوكايين عثر عليها في ميناء مرسين جنوب البلاد، داخل حاوية محملة بالموز على متن سفينة قادمة من الإكوادور، وبلغ وزن الكوكايين المضبوط طن و150 كيلوجرام.

والشهر الماضي أعلنت السلطات في بنما ضبط 616 طردًا من الكوكايين قبل أن تصل إلى تركيا قادمة من الإكوادور. عثر على عبوات الكوكايين مخبئة بالطريقة ذاتها في حاوية موز أُرسلت من ميناء بويرتو بوليفار الإكوادوري إلى ميناء مرسين جنوب تركيا. وفق السلطات البنمية.

ويقدر عدد مدمني المخدرات في تركيا بـ 2 مليون شخص، بينما عدد الذين يتعاطوا المخدرات 5 ملايين.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.