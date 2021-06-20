أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن السمنة المفرطة منتشرة في تركيا بشكل واضح.

لجنة الأبحاث التي تم إنشاؤها في البرلمان حول “طرق مكافحة السمنة والتدابير الواجب اتخاذها” لفتت الانتباه مرة أخرى إلى خطر السمنة وأكدت أن هذه القضية هي مشكلة صحية عامة.

تقرير اللجنة نقل عن منظمة الصحة العالمية أن 1 من كل 3 أشخاص في تركيا يعاني السمنة المفرطة، وأن نسبة السمنة في إسطنبول تبلغ 30.7 بالمائة، وبحسب التقرير فإن نسبة السمنة أعلى عند النساء.

وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وتوقف التنفس أثناء النوم والربو والاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى وأمراض السرطان.

ولوحظ أن السمنة تزداد من الشرق إلى الغرب.

المناطق ذات أعلى معدل سمنة في تركيا هي منطقة غرب البحر الأسود بنسبة 37.5 في المائة، ووسط الأناضول بنسبة 36.9 في المائة.

أما المناطق التي تعتبر الظاهرة فيها أقل هي جنوب شرق الأناضول (24.2 في المائة).

وتبلغ نسبة السمنة في إسطنبول 30.7 بالمائة، 39.9 في المائة للرجال و 27.6 في المائة للنساء.

وأشار التقرير إلى أن السمنة ناتجة عن الاستهلاك المفرط للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. على الرغم من أن مرضى السمنة يلبون احتياجاتهم الأساسية، إلا أنهم يواصلون تناول الطعام المفرط وسوء التغذية بما يتجاوز احتياجاتهم.