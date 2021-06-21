أنقرة (زمان التركية) – تقدمت السلطات التركية بطلب لإلغاء رخصة الملاكم، أونصال أريك، المعروف بمعارضته للرئيس رجب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعبر تويتر نشر أونصال المقيم في ألمانيا تغريدة استنكر خلالها الطلب المقدم من الحكومة، قائلا: “عار عليكم”.

أونصال الذي لا يتوقف عن انتقاد الرئيس التركي أردوغان، وأنشطة الاتحاد الإسلامي التركي التابع لهيئة الشؤون الدينية في تركيا تعرض لهجوم بالسكين وإطلاق النار على نافذة سيارته.

“عار عليكم”

ونشر أونصال تغريدة عبر تويتر أعلن خلالها ورود طلب من تركيا لإلغاء رخصته كملاكم، قائلا: “يريدون إسكاتي من خلال إنهاء مسيرتي كملاكم. سنعلن قريبا الجهة المتقدمة بالطلب. جمهورنا يعجز عن الدفاع عن أحد رياضييه. لا أدري على ما أحزن. عار عليكم”.

وكان أونصال قد أدلى بتصريحات عقب فوزه على الملاكم البوسني سلافيسا ميودراغ خلال المباراة التي أقيمت في السادس من الشهر الجاري بمدينة اوغسبورغ الألمانية أعلن خلالها إهدائه الفوز للمظلومين في تركيا، قائلا: “أهدي كل لكمة للمظلومين ومن يجمعون الطعام من القمامة في تركيا. كل لكمة موجهة لأردوغان من أجل وطني وعلمي”.

جدير بالذكر أن أونصال كان قد حصد لقب بطل آسيا بعد فوزه بالمباراة التي مثّل خلالها تركيا في عام 2019 باعتباره بطل العالم في الملاكمة.

أونصال المقيم في ألمانيا أعلن تلقيه تهديدات بالقتل وحمل خلالها أنصار أردوغان المسؤولية في حال مقتله.

الملاكم التركي ذكر أنه وجد في إحدى المرات “عيار ناري” في ظرف على زجاج سيارته خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنه تأتيه رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رفعت ضد الملاكم التركي دعوى قضائية عام 2017 بتهمة إهانة الرئيس أردوغان لأنه دعا إلى التصويت بالرفض على تعديلات الدستور لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي.