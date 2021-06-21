أنقرة (زمان التركية) – هذه الصورة ليست من فيلم Crying Meadow للمخرج اليوناني الشهير ثيودوروس أنجيلوبولوس، كما أنها ليست من فيلم آخر، إنها واقعية للغاية.

الصورة ترصد محاولة شقيقان عبور نهر ميريتش مع والدتهم، وإكمال رحلتهما على أكتاف لاجئين لا يعرفونهم التقيا بهما على نفس الطريق.

والدهم ليس معه، لأنه سبقهم إلى اليونان. لقد قاموا بهذه الرحلة الصعبة مع والدتهم، كان دافعهم الوحيد هو لم شملهم مع والدهم وتحقيق الحرية الأبدية.

ومع ذلك ، حدث شيء غير متوقع في الطريق. لقد أمطرت بغزارة في اليوم السابق وفاض نهر ميريتش باتجاه اليونان.

كانت الحقول مغمورة بالمياه، يبدو من الصعب جدًا الوصول إلى القرية.

هذه الصورة تم التقاطها قبل حوالي 5 أشهر من الآن، وبالتحديد في الخامس من فبراير 2021.

كان عليهم العبور في مياه ميريتش مدة 12 ساعة، وهم يحملون أطفالا ليس أطفالهم، فهل يمكن أن يحدث ذلك؟!

يذكر أن الأطفال وأمهاتهم ومن يحملهم على أكتافهم، في حالة جيدة الآن، على الرغم من أنهم لم يتعافوا بعد من الصدمة،

سيواصلون رحلتهم دون الكشف عن هوياتهم لفترة من الوقت.

ووفقا لأحدث البيانات التي أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، هناك 82.4 مليون إجمالاً في العالم بحلول نهاية عام 2020. الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من الحرب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم يغادرون وطنهم في مثل هذه الظروف القاسية. يصل البعض إلى وجهتهم بأمان، بينما فقد البعض الآخر على الطرق.