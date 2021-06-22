أنقرة (زمان التركية) – شهدت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا موجة من الانتقادات عقب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإجراءات المخطط اتباعها اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز القادم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأثار قرار أردوغان بشأن حظر الموسيقى في المطاعم بعد منصف الليل أصداء واسعة، حيث اعتبرها الكثيرون تدخلا صريحا في نمط معيشة المواطنين.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا نقبل اعتذارك” للتعبير خلاله عن استنكارهم لقرار أردوغان هذا، حيث تصدر الوسم مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وكان أردوغان قد أدلى بتصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء بالأمس أعلن خلالها حظر الموسيقى اعتبارا من منتصف الليل، قائلا: “المعذرة، ولكن لا يحق لأحد إزعاج الآخرين ليلا”.

وعقب هذه التصريحات شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الانتقادات للقرار، ورأى الكثير أن قرار أردوغان لا علاقة له بجائحة كورونا.

كما انتقد كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري قرار أردوغان، من خلال تغريدة على تويتر.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أنه قال منذ البداية إن الحظر “أيديولوجي”، وقال: “إذا كان أردوغان يتحدث عن الإزعاج وعدم الراحة، فماذا سيفعل في هذا البلد غير المرتاح له؟”

كيليتشدار أوغلو أضاف مخاطبا أردوغان “إذا كنت تفكر في أي شيء بخلاف إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، أخبرني بذلك”.

يذكر أن أصحاب المطاعم في تركيا واجهوا خسائر كبيرة خلال فترات الإغلاق الماضية.

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