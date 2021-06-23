أنقرة (زمان التركية) – تدخلت الشرطة في تركيا لفض احتجاج سكان حي في إسطنبول تصدوا لقطع مرافق البنية التحتية عن حيهم الذي تخطط الحكومة لإزالته.

سكان حي توزكوباران في إسطنبول، الذين يعارضون هدم منازلهم وطردهم منها في إطار خطة التحول الحضري، حاولوا منع الفرق التي جاءت إلى الحي لقطع خدمات البنية التحتية الأساسية للمنازل لإجبارهم على إخلائها.

من جانبها تدخلت شرطة مكافحة الشغب ضد المواطنين لتفريقهم.

أحد سكان الحي ويدعى حسن سيمين، قال: “يريدون الاستيلاء على منزلنا، وعلى الرغم من عدم انتهاء الدعاوى القضائية، إلا أنهم يأتون بشكل غير قانوني ويحاولون أخذ المنزل. قطعوا الكهرباء والغاز الطبيعي. هذا هو سبب الشجار. هذا حقي في الحياة، لا أعرف. لماذا تأخذ بيتي مني؟ يقوم رجال الشرطة بواجبهم لكن عليهم مراعاة حقوقي قليلا “، وفق موقع (evrensel) التركي.

وقالت سعادت كيليش ساكنة أخرى في الحي ذاته، “يريدون الاستيلاء على منازلنا التي اشتريناها بأموالنا. لا نعرف ماذا نفعل. نحن متقاعدون، لا يمكن أن نستأجر بالراتب التقاعدي الذي نحصل عليه. كل يوم نتعرض للتهديد بقطع المياه والكهرباء. جاءت الشرطة لقطع المياه عنا. نواجه الشرطة وجهاً لوجه. نحن هنا حتى النهاية. إذا لزم الأمر، سنضيء شمعة ونجلس في منزلنا ولن نغادره. إذا لزم الأمر، سنقوم أيضًا بنقل المياه بالسيارة. نحن في المنزل، لن نغادر. إذا أرادوا تنفيذ التحول الحضري، فيجب أن يعطونا منزلنا مكانه. وقِّع معي عقدًا أولا قبل أن تطالبني بالمغادرة”.