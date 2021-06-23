أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات في تركيا كميات كبيرة من المواد المخدرة في ميناء مرسين جنوب تركيا في حدث هو الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي.

جاء ذلك عقب ادعاءات تورط مسؤولين في تجارة الكوكايين كان زعيم المافيا، سادات بكر أثارها مؤخرًا.

فرق الجمارك التابعة لوزارة التجارة صادرت نحو 463 كيلو جرام من الكوكايين في ميناء مرسين، بعد أسبوع من مصادرة كمية هي الأضخم على الإطلاق من المخدر ذاته قادمة من الإكوادور.

وزير التجارة، محمد موش، أعلن في تغريدة: “أهنئ فرق الجمارك التي نفذت مهامها بنجاح. لن نتهاون أبدا مع تجار المواد السامة”. وبخلاف حجم الكمية المضبوطة لم يكشف الوزير عن المزيد من التفاصيل مثل مصدر شحنة الكوكايين.

جدير بالذكر أن الوزير أعلن في السادس عشر من يونيو/ حزيران الجاري مصادرة فرق الجمارك التابعة لوزارة التجارة نحو طن من الكوكايين داخل ميناء مرسين كانت ضمن شحنة موز قادم من الإكوادور.

وصرحت الوزارة الأسبوع الماضي أن شحنة الكوكايين المصادرة تعتبر أضخم كمية كوكايين يتم مصادرتها دفعة واحدة في تاريخ تركيا.

وكان سادات بكر زعم في مقطع فيديو أن تجارة المخدرات الدولية تتم عبر مرسين وقبرص وأن العديد من السياسيين يشاركون في تجارة المخدرات.

وقال زعيم منظمة المافيا إن “مخدرات جلبت من كولومبيا إلى تركيا” وأن أركان يلدريم نجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم متورط في هذا الأمر.

والشهر الماضي أعلنت السلطات في بنما ضبط 616 طردًا من الكوكايين قبل أن تصل إلى تركيا قادمة من الإكوادور. عثر على عبوات الكوكايين مخبئة بالطريقة ذاتها في حاوية موز أُرسلت من ميناء بويرتو بوليفار الإكوادوري إلى ميناء مرسين جنوب تركيا، وفق السلطات البنمية.

غياب وزير داخلية تركيا

وكان من اللافت غياب وزير الداخلية سليمان صويلو الذي يواجه اتهامات من زعيم المافيا بالقيام بأعمال غير قانونية والتعامل مع رجال أعمال فاسدين، وإعلان وزير التجارة تفاصيل الحادثين.

ومن المثير إرسال هذه الشحنة من المخدرات إلى تركيا بعد أسبوع واحد من ضبط الشحنة السابقة، فيما يوحي بأن تجار المخدرات لديهم تنسيق عالي المستوى، يمنحهم الجرأة للإقدام على ذلك.

ويتزايد إدمان المخدرات بأوساط الشباب في تركيا عامًا بعد الآخر، في حين فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية في وضع حد لهذه الأزمة الخطيرة.

ويقدر عدد مدمني المخدرات في تركيا بـ 2 مليون شخص، بينما عدد الذين يتعاطوا المخدرات 5 ملايين.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.