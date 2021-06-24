أنقرة (زمان التركية) – يسعى نادي إيه سي ميلان الإيطالي لتعزيز هجوم فريقه بعد رحيل لاعبه ماريو ماندزوكيتش.

وبالأخذ في عين الاعتبار السن المتقدم لمهاجمه زلاتان ابراهيموفيتش توجهت أنظار النادي الإيطالي إلى لاعب المنتخب التركي، براق يلماز، أثناء بحثه عن هداف مخضرم آخر سيخوض المنافسة بجانب الهداف السويدي.

وذكر موقع Tuttomercato أن يلماز تصدر قائمة النادي الإيطالي لموجة الانتقالات الجديدة، فعلى الرغم من الأداء السيء للمنتخب التركي خلال أمم أوروبا 2020 فإن يلماز أثبت جدارته بأدائه المتميز مع نادي ليل الفرنسي خلال الموسم الماضي وهو ما دفع النادي الإيطالي إلى بحث ضمه إلى صفوفه.

هذا وسيواجه النادي الإيطالي، الذي فشل في ضم هداف نادي تشيلي الفرنسي أوليفييه جيرو إلى صفوفه، صعوبة في إتمام صفقة يلماز نظرا لتقدم العديد من الفرق بعروض لضم الهداف المخضرم.

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