أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مناقصة لمبنى الخدمات الخاص ببلدية ولاية تشوروم وسط تركيا، بعد الفشل في استكمال تشييده رغم البدء فيه قبل 4 سنوات.

توقفت أعمال إنشاء مقر البلدية الجديد ومبنى الخدمات الخاص به بعدما بدأ تشييده في عهد رئيس البلدية السابق التابع للحزب الحاكم مظفر كولجو.

ومع أن رئيس البلدية الجديد من الحزب الحاكم أيضًا خليل إبراهيم آشكين حصل على قرض بقيمة 15 مليون ليرة، متعهدًا بتشييد المبنى حتى سبتمبر 2018، لكنه كذلك لم يستطع استكمال المشروع بسبب الضائقة المالية للشركة المكلفة بالمشروع، وتوجه إلى طرح مناقصة جديدة بقيمة 33 مليون ليرة.

وقدمت 4 شركات عطاءات للمناقصة بقيمة 33 مليون 565 ألف ليرة.

ومن المتوقع الإعلان عن الشركة التي ستفوز بالمناقصة بعد التقييمات التي سيتم إجراؤها.

وبذلك تضاعفت تكلفة مبنى الخدمات المزعم بناؤه على مساحة 12 ألف 492 مترًا مربعًا، فضلاً عن أن بلدية تشوروم التي يديرها حزب العدالة والتنمية عليها ديون تقدر بـ500 مليون ليرة.