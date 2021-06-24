أنقرة (زمان التركية) – شهدت تكلفة الكهرباء في تركيا ارتفاعا بنحو 25 في المئة خلال خمسة أشهر.

وارتفع سعر الميجاواط الواحد ليبلغ 382 ليرة.

وحتى شهر أبريل/ نيسان الماضي كان سعر الميجاواط يتراوح بين 290 و310 ليرة، غير أنه في العشرين من يونيو/ حزيران الجاري بلغ 362.19 ليرة.

وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه ارتفع الميجاواط إلى 419.78 ليرة ليواصل الارتفاع في يوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه إلى 421.94 ليرة، وفي الثالث والعشرين من الشهر إلى 452.41 ليرة، وفي الرابع والعشرين من الشهر إلى 481 ليرة.

وتشير البيانات المستندة لبيانات شركة إدارة أسواق الكهرباء إلى تراجع متوسط أسعار الكهرباء الفورية للميجاواط الواحد خلال شهر فبراير/ شباط إلى 287 ليرة بعدما كان يبلغ 298 ليرة في يناير/ كانون الثاني، غير أنه سرعان ما عاود الارتفاع مرة أخرى ليسجل 311 ليرة في مارس/ آذار و312 ليرة في أبريل/ نيسان، و361 ليرة في مايو، و382 ليرة خلال أربعة وعشرين يوما الأولى من الشهر الجاري.