أنقرة (زمان التركية) – كشف علماء أمريكيون أن الاستيقاظ مبكرا يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة كبيرة.

وأجرى العلماء دراسة حول العلاقة بين الاكتئاب وعادات النوم، تم فيها متابعة نمط المعيشة وعادات النوم لنحو 800 ألف، كما تم مقارنة نتائج هذه الدراسات بالتكوين الجيني لهؤلاء الأشخاص.

العلماء رصدوا تراجع خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الأشخاص الذين يستيقظون وينامون مبكرا بنحو 23 في المئة مقارنة بهؤلاء الذين يظلون مستيقظين حتى ساعات متأخرة من الليل.

وذكر العلماء أن النوم المبكر يكون في تمام الساعة 10 مساء والاستيقاظ في السادسة صباحا، مشيرين إلى وجود 340 تكوينا جينيا مختلفا يتأثرون بعادات النوم.

وأكد العلماء أن الأشخاص معرضون للإصابة بالاكتئاب بسبب تكوينهم الجيني وليس بسبب عادات النوم الخاصة بهم، وأن الخلود للنوم مبكرا قد يساعد في التصدي للاكتئاب.

شدد الخبراء على ضرورة الأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين يخلدون للنوم في ساعات متأخرة بسبب عملهم.

هذا ويعاني مئات الملايين حول العالم من الاكتئاب، حيث ذكر الخبراء أن الوضع بات أكثر خطورة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.