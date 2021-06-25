واشنطن (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وفدا من وزارتي الدفاع والخارجية سيتوجه هذا الأسبوع إلى تركيا، لبحث ملف تأمين مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي في جلسة حول موازنة الدفاع: “لدينا اجتماع هذا الأسبوع مع تركيا، واعتقد أنه بقي الجزء الأخير من الاتفاق”.

وأضاف: “لا أريد الحديث بالنيابة عن تركيا، ولا أريد استباق نتيجة الاتفاق النهائي، ولكني واثق بخصوص تأمين مطار كابل”.

تجدر الإشارة، إلى أن تركيا تتولى تشغيل مطار حامد كرزاي في كابول منذ 6 سنوات في إطار بعثة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتطرق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن إلى ملف تأمين مطار كابل خلال لقائهما على هامش “قمة الناتو” الأخيرة في بروكسل.