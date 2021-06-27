القاهرة (زمان التركية) – تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين “الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية في الدول العربية” تحت عنوان: “النظم الانتخابية في الدول العربية”.

ويستمر الملتقى خلال الفترة من 28-30 يونيو/حزيران 2021 ويعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بتنظيم مشترك مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية”.

يشارك في أعمال الملتقى رؤساء وممثلون عن الإدارات الانتخابية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في الشأن الانتخابي، حيث سيقدم المشاركون عروضأ حول العناصر الأساسية التي تشكل النظم الانتخابية المتبعة في الدول العربية.

تتمثل الأهداف الرئيسية للملتقى في تعزيز تبادل الخبرات في المجال الانتخابي في الدول العربية، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، والتركيز على طبيعة وآلية عمل النظم الانتخابية المختلفة، إضافة إلى الإصلاحات الانتخابية التي طبقتها الدول، وتعزيز المعرفة بالشأن الانتخابي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون بين شركاء العملية الانتخابية في الدول العربية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

يمثل انعقاد هذا الملتقى تأكيدا على اهتمام جامعة الدول العربية بتوثيق وتعزيز أواصر التعاون بين كافة الجهات المشرفة على الانتخابات في دولها الأعضاء من جهة، وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الانتخابات في المنطقة العربية من جهة أخرى.

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