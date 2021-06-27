بغداد (زمان التركية) – استقبل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، قادمين من بلادهما للمشاركة في القمة الثلاثية.

وعقد الرئيس برهم صالح جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره المصري، مؤكداً أن “الزيارة خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة”.

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بجهود العراق في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف، فيما أكد أهمية العمل لتعزيز التعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأكد السيسي على “موقف مصر المساند والداعم للعراق، وأهمية العمل لتطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني”.

وفي وقت لاحق وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العاصمة بغداد وكان في استقباله رئيس الجمهورية برهم صالح.

يذكر أن القمة الحالية بين العراق ومصر والأردن مؤجلة من يوم 27 مارس الماضي، وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أعلن تأجيلها بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

والقمة الحالية في بغداد تأتي مكملة لقمتين سابقتين في القاهرة والبحر الميت.

وتسعى مصر والأردن والعراق لإقامة حلف سياسي واقتصادي جديد في المنطقة لخدمة شعوب البلدان الثلاث.

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