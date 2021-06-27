أنقرة (زمان التركية) – بعد تراجع احتياطي البنك المركزي التركي إلى مستويات سلبية؛ يستعد صندوق النقد الدولي لمنح تركيا 6.4 مليارات دولار من بين حزمة مساعدات بقيمة 650 مليار دولار مخصصة للدول الأعضاء.

وستمنح اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي 6.4 مليارات دولار للبنك المركزي التركي اعتبارا من أغسطس القادم، لكن ذلك لن ينقل صافي احتياطي البنك المركزي من المستويات السلبية، إذ يحتاج إلى 48 مليار دولار حتى يصبح رصيده صفرًا.

ووافق 25 عضوًا من اللجنة التنفيذية التي تترأسها السياسية البلغارية كريستالينا جورجيفا على القرار الذي يهدف إلى توفير موارد مالية للدول في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يحصل المقترح على الموافقة النهائية خلال اجتماع مجلس المحافظين بمشاركة وزراء المالية أو رؤساء البنوك المركزية في 190 دولة عضوة بالصندوق.

وستصبح شريحة المساعدات بقيمة 650 مليار دولار هي أضخم شريحة مساعدات تقدم للدول الأعضاء على مدار تاريخ صندوق النقد الدولي.

ويهدف صندوق النقد الدولي إلى زيادة السيولة المالية الدولية ومساعدة تجديد مديونية الدول ذات الدخل المنخفض والدول النامية.

جدير بالذكر أن المقترح المشار إليه تم طرحه خلال اجتماعات الربيع التي أجراها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في مطلع شهر أبريل/ نيسان هذا العام، وحظي المقترح حينها بالدعم.

وقامت الولايات المتحدة ذات المشاركة الأعلى في إدارة الصندوق بدعم المقترح.

وفي حال تمرير المقترح فإن نصيب تركيا من شريحة المساعدات سيبلغ 6 مليارات و370 مليون دولار، وسيتم إدراج هذا المبلغ ضمن إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي.

وانخفضت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بنسبة 75 في المائة العام الماضي، مما تسبب في مخاوف بشأن أزمة محتملة في ميزان المدفوعات.

ويبلغ صافي احتياطي البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات سالب 56 مليار دولار.

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