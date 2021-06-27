أنقرة (زمان التركية) – أعرب الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، عن ندمه بسبب عدم تنفيذ متطلبات الاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام إليه.

وقال جول إنه خلال فترة رئاسته لتركيا، أخبر أعضاء البرلمان والحكومة بضرورة تنفيذ التقيد بقوانين الاتحاد الأوروبي بإرادتهم الخاصة، وأنه من الضروري مواصلة العمل دون فقدان شخصيتهم الإصلاحية، ولكن هذا لم يحدث، ولم يتمكنوا من تنفيذ ذلك.

وشدد رئيس تركيا السابق على أهمية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث سيجعلها دولة قوية ومختلفة في جميع النواحي، خاصة في الاقتصاد والسياسة.

وفي إشارة إلى وجود أخطاء متبادلة، تابع جول على النحو التالي: “الاتحاد الأوروبي لديه أخطاء كما لدى تركيا. أحد أكبر أسباب هذا الوضع هو قضية قبرص. وسط رفض اليونانيين لخطة عنان للسلام في قبرص وقبولها من قبل الأتراك في عام 2004 ، كان من الخطأ الكبير قبول جنوب قبرص كعضو في الاتحاد الأوروبي”.

أضاف: “كانت هذه العضوية تتعارض أيضًا مع مبادئ الاتحاد الأوروبي، لأنه كان من غير الوارد أن تصبح دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي دون حل القضايا الحدودية. تم تجاهل هذا المبدأ من قبل الاتحاد الأوروبي وتم إحضار مشكلة قبرص إلى الاتحاد الأوروبي حيث أصبحت جنوب قبرص عضوًا كامل العضوية. وهكذا، أصبحت هذه المشكلة معقدة”.

وكان الاتحاد الأوروبي جمد مناقشات انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي.

وذكّر عبد الله جول أنه عندما قال في قمة الذكرى الستين لحلف الناتو إن ذلك كان خطأ أيدته في ذلك أنجيلا ميركل علنا.

وأكد جول أنه سبق أن أخبر نيكولا ساركوزي وميركل وغيرهما من القادة أنه لا ينبغي عليهم عرقلة استكمال المفاوضات لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن عبد الله جول انسحب بشكل مفاجئ من الانتخابات الرئاسية عام 2018 حيث كان يستعد للترشح أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت تقارير إنه تلقى تهديدات.