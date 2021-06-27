أنقرة (زمان التركية) – أثارت دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، رؤساء البلديات التابعة لحزبه العدالة والتنمية الحاكم الالتزام بالشفافية في المناقصات، كثيرًا من الاستغراب.

ودعا أردوغان رؤساء البلديات إلى التأكد من “إجراء المزادات بطريقة شفافة، أو حتى بثها على الهواء مباشرة”.

كما طالب أردوغان رؤساء البلديات التابعة لحزبه بالتواضع واكتساب حب المواطنين.

وقال الكاتب المخضرم طه أكيول في مقال بصحيفة “قرار”، إن أردوغان أبلغ رؤساء البلديات “أن نجاحهم في ذلك سيؤثر في نتائج انتخابات عام 2023”.

وعقب الكاتب على ذلك قائلا: “مطالبة رؤساء البلديات بالتزام الشفافية في المناقصات في العام التاسع عشر من حكمه للبلاد هو إشارة واضحة للاستعداد للانتخابات المبكرة”.

أكيول قال مستنكرًا إن “أردوغان لو كان يرغب في مناقصات شفافة لكان قد أصدر العديد من القوانين في هذا الصدد”، بدلا من الاكتفاء بتوجيه تعليمات شفاهية، مفيدا أن “قانونا كهذا ما كان ليقتصر على رؤساء البلديات بل كان ليشمل أيضا المناقصات الحكومية التي تقدر بمليارات الدولارات”.

يذكر أن رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري بعد فوزهم في الانتخابات المحلية عام 2019 فضحوا ممارسات الفساد التي تمت في بلدياتهم خلال فترة حكم العدالة والتنمية، من بينها إسناد المناقصات الكبرى لرجال الأعمال الموالين للحزب الحاكم دون غيرهم.

من جهة أخرى ينفي الرئيس رجب أردوغان حتى الآن اللجوء إلى عقد انتخابات مبكرة وهو مطلب تصر عليه المعارضة.