القاهرة (زمان التركية)ــ دعا السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى توطير العمليات الانتخابية في الدول العربية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومراعاة التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع في النظم الانتخابية العربية، بما في ذلك المرأة والشباب والأقليات بالإضافة إلى الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، للمساهمة في انتخاب ممثلين نيابيين يلبون احتياجات المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الإثنين فـي، الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث للإدارات الانتخابية حول النظم الانتخابية في الدول العربية.

وفيما يلي نص كلمة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية:

السيدات والسادة

لقد تطورت العمليات الانتخابية وتعددت أنظمتها وقوانينها مع اختلاف النظم الانتخابية من دولة لأخرى طبقاً للنظام السياسي والدستوري والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها كل دولة. وقد شهدت منطقتنا العربية تزايداً ملحوظاً في العمليات الانتخابية خلال السنوات الماضية والتي من المتوقع أن تشهد مزيداً من الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود كافة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الانتخابي للارتقاء بمستوى دعم ومساندة ومواكبة العمليات الانتخابية التي تُجرى في دولنا العربية والعمل على تطويرها، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

تتناول الدورة الحالية للملتقى موضوعاً هاماً وهو موضوع: “النظم الانتخابية في الدول العربية”.. فالنظام الانتخابي هو أساس العملية الانتخابية والتي بجورها تعتبر الركن الأساسي في الانتقال السلمي للسلطة.. فهي الآلية التي يتم من خلالها تحديد كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات وكذلك كيفية احتساب نتائجها والتي تنتهي إلى تحويل أصوات الناخبين إلى ممثلين منتخبين في مواقع اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، فإن الممارسات الانتخابية السابقة تؤكد على أهمية مراعاة النظم الانتخابية لضمان التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع بما في ذلك المرأة والشباب والأقليات بالإضافة إلى الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، الأمر الذي يسهم في انتخاب ممثلين نيابيين قادرين على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته وطموحاته، والاسهام في وضع الأسس المتينة للديمقراطية المستدامة.

وإنني على ثقة أن هذه النخبة المتميزة المشاركة في هذا الملتقى ستشارك بفاعلية في إثراء النقاش والحوار البنّاء لبحث سبل مواجهة العديد من التحديات التي تواجه العمليات الانتخابية التي تشهدها الدول العربية.

في ختام كلمتي أتمنى لكم النجاح في أعمال الملتقى والخروج بتوصيات ونتائج هامة لفائدة الجهات العاملة في مجال الانتخابات في المنطقة العربية.