أنقرة (زمان التركية) – اتهم محامي حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، الحكومة بالتنصت على المكالمات الهاتفية للرؤساء المشاركين للحزب ذي الغالبية الكردية، برفين بولدان، مدحت سنجار.

المحامي باتمان محمد روستو ترياكي، أوضح أن اجتماعات الرؤساء المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي مع قادة الأحزاب السياسية الآخرين، تم التجسس عليها.

وأضاف ترياكي أن تسجيلات لهذه الاجتماعات مدرجة ضمن لائحة اتهام قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي التي تنظرها المحكمة الدستورية.

وأشار محامي الحزب الكردي إلى أن لائحة الاتهام الثانية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، لا تختلف جوهريا عن لائحة الاتهام الأولى، مؤكدا عدم وجود سبب لطلب إغلاق الحزب.

وتابع ترياكي: “لكن لائحة الاتهام الثانية مخيفة أكثر، لأنها تحتوي على تسجيلات عن طريق التنصت غير القانوني على هواتف رؤساء الحزب والنواب خلال اتصالات مع رؤساء الأحزاب الأخرى ولقاءات مع أكاديميين حول التعليم باللغة الأم (الكردية)، واجتماعات مع رؤساء بلديات.

وذكر ترياكي أنه حتى القضايا التي لم تتحول إلى تحقيقات ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي تم ضمها إلى قضية إغلاق الحزب الكردي.

ترياكي الذي أوضح أنه تم إغلاق 25 حزباً سياسياً في تركيا منذ عام 1961؛ ذكر أن هذه الأحزاب أغلقت بتهمة “الانفصالية” أو “المخالفة لمبدأ العلمانية”، والدعوى الحالية تتضمن أضعف لائحة اتهام مقارنة بالقضايا السابقة ذات الصلة.