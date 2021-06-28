أنقرة (زمان التركية) – كشف زعيم المافيا التركي سادات بكر عن شخصية قريبة من الرئيس رجب طيب أردوغان زعم أنها تنصب “فخاخ العسل الجنسية” لشخصيات معروفة في السياسة وعالم الأعمال من أجل دفعهم إلى القيام بما يملى عليهم.

سادات بكر وجه سهامه هذه المرة إلى عضو اللجنة الرئاسية للسياسات الاقتصادية كوركماز قاراجا المثير للجدل بسبب رقيه السريع في المناصب الحكومية والحياة الثرية.

قال سادات بكر في سلسلة تغريدات على تويتر: “كوركماز قاراجا هو الشخص الذي خلف القوادين القدماء في مهمتهم بعد فضحية الشريط المسجل عن زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق دنيز بايكال”، الفضيحة التي وقعت في عام 2010 وتسببت في استقالته.

وتابع سادات بكر: “سببُ طلب كوركماز قاراجا لقائي هو أن عائلة إحدى الفتيات التي قدمها (قاراجا) لزعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال اطلعت على الأمر، ولذلك طلب منّي مقابلة تلك العائلة لحلّ المسألة، إلا أنني بطبيعة الحال لم أستجب لمثل هذا المطلب المخزي رغم أنه لجأ إل أقرب الناس إليّ لإقناعي بذلك”، على حد قوله.

ومع أن دنيز بايكال طالب بعدم تسييس هذه القضية التي وقعت في 2010، إلا أن أردوغان استغلها في لقاءاته الجماهيرية قائلاً: “إنه يطالبنا بعدم الحديث عن هذه الفضيحة بدعوى أنها قضية شخصية، غير أنها ليست قضية شخصية بل هي قضية عامة”.

ومع أن أردوغان زعم، بعد نحو أربع سنوات من حادثة نشر الشريط الجنسي، أن حركة الخدمة من تقف وراءها، بعد وقيعة الاختلاف بين الطرفين في عام 2013، حيث ظهرت فضائح فساد حكومته إلى السطح، وذلك رغم أن دنيز بايكال كان نفى في عام 2010 صحة هذا الاتهام الموجه للحركة، موجهًا في الوقت ذاته أصابع اتهامه إلى أردوغان.

واستمر سادات بكر في سرد ادعاءاته قائلا: “لقد امتلك عضو اللجنة الرئاسية للسياسات الاقتصادية كوركماز قاراجا واحدة من الفيلات الفخمة في منطقة “تشاكما كوي” بإسطنبول، خلال خمس سنوات فقط، من توليه هذا المنصب”.

وسأل زعيم المافيا مخاطبا قاراجا :”كيف أصبحت مالك إحدى الفيلات الفخمة في تشاكما كوي خلال أربع أو خمس سنوات بينما كنت تعيش في منزل عادي في منطقة مالتبه؟ دع عنك المنزل، كيف تمكنت من البقاء في فنادق Maxx Royals و Vogueالفاخرة للغاية؟”.

وأشار بكر إلى أنه سيكشف كيف حقق قاراجا هذه الثروة الضخمة، وكيف تسلم الوظيفة من “القوادين القدماء” لكي يوقع شخصيات من عالم السياسة والأعمال في فضائح جنسية لصالح السلطة الحاكمة.

سادات بكر قال إنه سيضع “قاراجا في علبة الكبريت” وسيفضح كل شيء عنه، ولن ينقذه أحد من بين يديه.

يذكر أن كوركماز قاراجا شغل منصب مستشار دنيز بايكال بين الأعوام 2010 – 2017، لكنّ أردوغان عينه عضوًا في اللجنة الرئاسية للسياسات الاقتصادية بعدما استحدثها بقرار رئاسي أصدره في 8 أكتوبر 2018، كما أنه عضو حاليا في اللجنة التنفيذية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعلّق آلاف من رواد الإعلام الاجتماعي على تغريدات سادات بكر المذكورة بأنه يبدو أن أردوغان كافأ كوركماز قاراجا بفتحه الطريق أمامه نحو حياة ثرية والرقي في المناصب الحكومية والمهام في حزب العدالة والتنمية، وذلك لنجاحه في أداء مهمة الإطاحة بزعيم المعارضة من خلال إيقاعه في فضيحة جنسية في عام 2010.

وقالت صحيفة جمهوريت التركية الأسبوع الماضي إن الادعاء العام في ثلاث ولايات تركية استجاب لشكاوى مقدمة من نقابات المحاماة للتحقيق في الفضائح التي كشف عنها زعيم المافيا التركي سادات بكر.

جمهوريت قالت إن التحقيقات بدأت في كل من إسطنبول وأنقرة وموغلا، بهدف تحليل التسجيلات المصورة والشكاوى المقدمة والاستعانة بالأخبار المتداولة في المصادر المفتوحة.

كشف زعيم المافيا في تركيا سادات بكر عقب حملة أمنية انطلقت ضد رجاله في تركيا في أبريل الماضي، عن تورط مسؤولين حاليين وسابقين في جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها تجارة السلاح والمخدرات والاغتيال.

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