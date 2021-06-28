أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حول مشروع قناة إسطنبول الذي وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس له قبل أيام أن نسبة كبيرة من الأتراك لا يؤيدونه.

مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا أجرت استطلاعا للرأي حول موقف الأتراك من مشروع قناة إسطنبول، كشف أن 48.6 في المئة يرونه “غير صائب”، بينما أبدى 37.6 في المئة من المشاركين دعمهم للمشروع.

وبلغت نسبة من لم يحددوا موقفهم تجاه المشروع نحو 13.8 في المئة.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية بلغت نسبة معارضة المشروع نحو 13.2 في المئة في صفوف أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم و36.8 في المئة في صفوف أنصار حزب الحركة القومية.

يوم الجمعة نظم عدد من الأتراك وقفة احتجاجية بميدان “الحرية” في بلدة باكيركوي بإسطنبول، للتنديد بإعلان الرئيس رجب أردوغان البدء في تشييد قناة إسطنبول، وحمل المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية شعارات “مشروع قاتل، لن نجعلك تدشنه”، فيما تدخلت الشرطة لقمع المتظاهرين.

ويحذر خبراء جيولوجيا من أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وتروج حكومة العدالة التنمية للاستثمار في مشروع قناة إسطنبول وسوقت للمشروع في دول الخليج، وتحفز الأثرياء الأجانب على الاستثمار به، وبالفعل حصل أجانب على نحو 800 ألف متر مربع على مساري قناة إسطنبول حيث ستنشأ هناك مناطق عمرانية جديدة.

مشروع “قناة إسطنبول”، سيربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومتراً، بموازاة مضيق البوسفور.