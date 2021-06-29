القاهرة (زمان التركية) – فاجأ وزير النقل المصري اليوم الثلاثاء الجميع بتواجده مبكرًا في محطة مصر للسكة الحديدية بالقاهرة، كما كشف عن إجراء جديد لضمان عدم تواجد أي راكب بمحطة القطارات بدون تذكرة ركوب.

وفي تمام الثامنة صباحا تواجد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

بدأ الوزير جولته بتفقد الساحة الخارجية للمحطة حيث تفقد شبابيك التذاكر وأكد على ضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي للأكشاك الموجودة بالساحة الخارجية للمحطة وتواجد الموظفين في كافة شبابيك التذاكر على مدار اليوم مع إمكانية حجز تذاكر كافة أنواع القطارات من أي شباك سواء خارج أو داخل المحطة سواء للقطارات المميزة أو المكيفة مع حسن معاملة الركاب والاستماع الى شكواهم والعمل على حلها وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم عبر خطوط شبكة السكة الحديد.



بوابات إلكترونية

كما أكد الفريق كامل الوزير على ضرورة عدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون تذكرة و حوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الإسراع في تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديدية للدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

كما كلف الفريق مهندس كامل الوزير قيادات سكة الحديد، بوضع الحلول المناسبة لمنع تأخير القطارات وتقليل فترات التأخير لأقل حد ممكن وضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات على مدار 24 ساعة وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددا كبيرا من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديدية لمتابعة انتظام العمل على مدار 24ساعة، وفق بيان لوزارة النقل المصرية.

كما التقى وزير النقل خلال جولته بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وطلباتهم الخاصة بالخدمات المقدمة، وأوضح الوزير أنه سوف يتم دراستها بدقة لتلبية كافة طلبات المواطنين بما لايؤثر على جداول التشغيل.