القاهرة (زمان التركية) – قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن “ثورة 30 يونيو” مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، واستعادت بها مصر هويتها الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

قال الرئيس السيسى: “شعب مصر الأبي العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا، التى استعادت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها شعبه العظيم مساره”، وفق موقع اليوم السابع.

وأضاف السيسي: “شعب مصر أثبت للعالم أن أرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه والأجيال القادمة”.

وأوضح السيسي أن 30 يونيو جسدت معاني وقيما غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات.

السيسي قال: “إن الدولة المصرية واجهت عقب ثورة 30 يونيو كافة التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة”.