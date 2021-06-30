أنقرة (زمان التركية) – سجل معدل التضخم الغذائي على أساس سنوي في تركيا 18 بالمئة، وفق بيانات اتحاد النقابات العمالية.

ومع تراجع القوة الشرائية بمرور الوقت فإن معدلات التضخم تواصل الارتفاع، وتشير بيانات اتحاد النقابات العمالية إلى بلوغ نسبة الزيادة في معدل التضخم 10 في المئة خلال الشهر الأول من العام الجاري وتجاوز نسبة الزيادة في معدل التضخم الغذائي 18 في المئة.

وعكست الدراسة زيادة في إجمالي الحد الأدنى من النفقات الغذائية اللازمة لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بنحو 1.22 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت الدراسة أن نسبة الزيادة في الأسعار اعتبارا من النصف الأول من العام الجاري بلغت 10.61 في المئة، بينما بلغت نسبة الزيادة في التضخم الغذائي اعتبارا من الاثني عشر شهرا الأخيرة نحو 17.84 في المئة، وبلغ متوسط نسبة الزيادة السنوية نحو 18.08 في المئة.

وتواصل الزيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية بوجه عام والسلع الغذائية بوجه خاص التأثير سلبا على الظروف المعيشية للعاملين وأصحاب الدخل الثابت والمنخفض.

وتزداد الظروف المعيشية للفئة العاملة صعوبة لكون الزيادة في الدخل محدودة ولا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتشير الدراسة إلى تأثير الزيادة الكبيرة في التكاليف غير الغذائية سلبا على أسعار السلع الغذائية، مؤكدة أنه أنه بالأخذ في عين الاعتبار الفارق الكبير بين سعر المنتج وسعر المستهلك يتبين أن الزيادة في أسعار السلع الغذائية ستتواصل لفترة من الوقت.

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