أنقرة (زمان التركية) – دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشباب الأتراك إلى الإمساك بزعيم المعارضة “أينما وجدوا ويحاسبوه”، فيما تم اعتباره دعوة صريحة من رئيس الجمهورية للاعتداء على المعارضة.

أردوغان قال إنه لا يوجد أحد يصدق حزب الشعب الجمهوري، خاصة رئيسه كمال كيليتشدار أوغلو.

وأضاف الرئيس التركي أنه “وفقا لحزب الشعب الجمهوري، فإن الرئيس والوزراء والنواب ورجال الأعمال والتجار والعمال والمزارعين، يخونون وطنهم، فالجميع فاسدون، الجميع لص، الجميع تجار مخدرات، الجميع سرقة بنوك، الجميع سيئون”.

اعتبر أردوغان أن المعارضة “تتهم بلدها بأي صفة خسيسة يمكن أن تفكر بها، وتصورها على أنها مكان مليء بالجرائم” وأضاف متحدثا عن زعيم المعارضة: “ليس لدينا ثانية نضيعها مع هذا السيكوباتي الذي يحمل لقب سياسي”.

وقال أردوغان إن “كيليتشدار أوغلو ورجاله لا يتحققون من دقة أو زيف المعلومات التي يحصلون عليها”

وانزعج أردوغان من تصريحات كيليتشدار أوغلو التي قال فيها إن طلابا من قطر سيدرسون بكليات الطب في تركيا بدون إجراء امتحان قبول على عكس ما هو معمول به في نظام التعليم التركي.

وفي نهاية تصريحاته، طالب أردوغان الشباب أن يمسكوا “رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، والمديرين التنفيذيين في الحزب، من ياقة قمصانهم أينما يرونهم ويحاسبوهم على ما يقولون في حق الحكومة”.

يذكر أن زعيم حزب الشعب الجمهوري تعرض للاعتداء عليه عام 2019 خلال حضوره جنازة أحد العسكريين، بسبب تزايد حدة الاستقطاب وقتها، الذي تولد عن الهجوم العنيف للرئيس أردوغان على تحالف المعارضة خلال الفترة التي كانت تشهد التجهيز للانتخابات البلدية.