أنقرة (زمان التركية) – أعلن نادي فنربخشة التركي التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ستيفن كولكر.

النادي أعلن أنه سيوقع العقد مع اللاعب عقب خضوعه للفحص الطبي.

وصرح نادي فنربخشة التركي في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع لاعب نادي ألانيا سبور البالغ من العمر 29 عاما، وأنه تم دعوة اللاعب إلى إسطنبول لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مفيدا أنه سيتم توقيع الاتفاق مع اللاعب الإنجليزي عقب الانتهاء من الفحوصات.

هذا ويلعب كولكر ضمن صفوف نادي ألانيا سبور منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2019.

وخلال الموسم الماضي شارك كولكر في 32 مباراة مع ناديه تمكن خلالها من إحراز 3 أهداف والإسهام في هدفين آخرين.