أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “روج آفا” الساعية للحصول على الحكم الذاتي استعدادها للحوار مع حكومة دمشق.

الإدارة الكردية قالت في بيان إنها وجدت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإجراء حوار مع حكومة دمشق إيجابية.

وأكدت إدارة “روج آفا” مرة أخرى التزامها بالحل الوطني والحوارات للأزمة السورية، مشددة على أن الحل الوحيد للأزمة السورية يمكن أن يكون من خلال الحوار.

وأشار البيان إلى أن المشكلة الأساسية هي أن حكومة دمشق لا تقبل التغييرات ولا تغير عقليتها، فهي لا تتعامل بجدية مع أي حوار ليس فقط مع الإدارة الذاتية ولكن أيضًا مع الأطراف الأخرى في سوريا.

وتابع البيان: “حكومة دمشق لا تتصرف وفق مبدأ الحوار. ولا سيما الوفيات الأخيرة والأعمال الاستفزازية في حلب والجزيرة مؤشرات على ذلك. نؤكد مرة أخرى أننا سنتمسك بالحوارات والحل الوطني، ونؤكد أن هذا أسلوب إستراتيجي. نجد دور الوسيط الروسي إيجابيًا ونذكر أن النتائج العملية ستتطور في هذا السياق”.

وأخيرا قال البيان إن الإدارة الذاتية مستعدة لإجراء حوار مع حكومة دمشق بشرط أن تأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي دفعوها في مكافحة الإرهاب من أجل حماية الأراضي السورية.