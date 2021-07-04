أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، يوكسال تاشكين، أن 70 في المائة من المتقاعدين في تركيا يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للسياسات الاجتماعية أ. دكتور. يوكسال تاشكين أدلى ببيان مكتوب بمناسبة أسبوع التقاعد.

وفي إشارة إلى وجود ما يقرب من 13 مليون و400 ألف متقاعد ويستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي في تركيا، أوضح تاشكين أن 70 بالمائة من المتقاعدين يتلقون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وتابع تاشكين: “للأسف، لا يستطيع المتقاعدون اليوم تلبية أبسط احتياجاتهم. السبب الرئيسي لمشاكل المتقاعدين هو هذا النظام الوحشي الذي يتم فيه إثراء الناس بشكل غير متناسب تحت حكم حزب العدالة والتنمية. إنها مسألة تفضيل”.

وأضاف القيادي المعارض أن حزب الشعب الجمهوري، عندما وصل للسلطة قديما كان هدفه الأساسي هو ضمان ألا يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي أقل من الحد الأدنى للأجور وحد الجوع.

وأشار إلى أن التقاعد أصبح حلمًا شبه مستحيل لملايين الموظفين، وأضاف: “المؤشر الأكثر وضوحًا وألمًا على عدم قدرتنا على تنفيذ نظام تقاعد إنساني هو أن المتقاعدين يجب أن يظلوا في الخدمة”.