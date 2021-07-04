أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تخصيص 800 مليون ليرة من المخصصات الاحتياطية للموازنة لصالح نفقات الرئاسة التركية.

موازنة رئاسة الجمهورية في تركيا بلغت العام الماضي 3.1 مليار ليرة.

وكشف تقرير الفعاليات الخاص بعام 2020 الصادر عن رئاسة الموازنة والخدمات الاستراتيجية بالرئاسة التركية عن منح الإدارات المختلفة 3.73 مليار ليرة من المخصصات الاحتياطية.

الإدارات الأخرى التي تم منحها مخصصات إضافية من الميزانية كانت على النحو التالي:

– وزارة الصحة بواقع 1.4 مليار ليرة

– وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بواقع 1.1 مليار ليرة

– إدارة الشؤون المائية بواقع 138 مليون ليرة

– وزارة الداخلية بواقع 75.3 مليون ليرة

– رئاسة الموازنة والخدمات الاستراتيجية بواقع 65.5 مليون ليرة

– الإدارة العامة لقوات الدرك بواقع 65 مليون ليرة

– وزرة البيئة والتخطيط العمراني بواقع 41 مليون ليرة

– هييئة الشؤون الدينية بواقع 40 مليون ليرة

– جامعة تورجوت أوزال في ملاطيا بواقع 7.5 مليون ليرة

وتقول المعارضة إن رئاسة الجمهورية تعيش حالة من الترف بينما تطبق الحكومة إجراءات التقشف على مختلف القطاعات الحكومية.