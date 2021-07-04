أنقرة (زمان التركية) – يخطط لاعب المنتخب التركي لكرة القدم، براق يلماز، لمغادرة نادي ليل الفرنسي، بعد أن أسهم بشكل كبير في جعله يقتنص بطولة الدوري الفرنسي، فيما تسعى أندية إيطالية لضمه.

وتقدمت ثلاثة أندية إيطالية بعروض لضم يلماز.

وهناك ادعاءات حول إجراء نادي ليل الفرنسي إعادة هيكلة جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها.

تبين أن كلا من أندية إيه سي ميلان وروما وفيورنتينا تقدمت بعروض لضم اللاعب التركي.

وذكرت صحيفة Sports France الفرنسية أن عددا من الأندية الأوروبية الكبرى عازمة على ضم يلماز إلى صفوفها، حيث أعلن الفرنسيون رسميا تواصل نادي إيه سي ميلان مع المحيطين بيلماز لضمه ضمن موسم الانتقالات الصيفية. وتدور أحاديث حول انتقال اللاعب التركي إلى صفوف إيه سي ميلان.

روما وفيورنتينا يتنافسان على اللاعب التركي

وبجانب إيه سي ميلان يسعى كل من روما وفيورنتينا لضم اللاعب التركي إلى صفوفهما أيضا، حيث زعم أن نادي ليل الفرنسي يطالب بمبلغ 3 ملايين يورو للتخلي عن يلماز.

وتجذب خبرة براق يلماز وعدم ارتفاع تكلفة انتقاله، أنظار الأندية الإيطالية.

ويعد يلماز أحد الشخصيات التي يراقبها جوزيه مورينيو، الذي تولى حديثا تدريب نادي روما الإيطالي، في تجهيزاته للفريق الجديد.

وعقب الأداء الناجح الذي أظهره في فرنسا يرغب مورينيو في ضم يلماز، الذي يتابعه منذ فترة، إلى صفوف ناديه.

وعلى الصعيد الآخر يبدي نادي فيورنتينا الإيطالي اهتماما كبيرا بيلماز، حيث يسعى النادي الإيطالي لحل مشكلة مهاجمه خلال الموسم الجديد بضم يلماز إلى صفوفه.

جدير بالذكر أن يلماز كان قد صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أثناء استعداد منتخب بلاده لبطولة أمم أوروبا 2020 بأنه تلقى عروضا رائعة.



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