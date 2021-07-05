أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا اليوم الاثنين، نجل البرلماني السابق المعتقل، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، مع تكبيل يديه من الخلف.

وكان أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام سجن سنجان، للمطالبة بتطبيق قرار المحكمة الدستورية وإطلاق سراح عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

ولكن خلال الوقفة الاحتجاجية تدخلت قوات الشرطة، واعتقلت 4 أشخاص، بينهم صالح عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نجل النائب المعتقل.

وأصدر أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية بيانا، أدانوا فيه الاعتداء على الوقفة الاحتجاجية.

وكان نجل النائب المعتقل أدان عبر تويتر عدم تنفيذ قرار الإفراج عن والده.

وكانت المحكمة الدستورية (AYM) أصدرت حكما بانتهاك حقوق البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي جرجرلي أوغلو، الذي أسقطت عضويته البرلمانية وتم اعتقاله في مارس الماضي.

وقبلت المحكمة الدستورية استئناف جرجرلي أوغلو، وخاطبت محكمة العقوبات الجنائية في كوجلي دعت فيها للإفراج عن جرجرلي أوغلو.

يذكر أنه في 17 مارس/آذار الجاري، أسقط البرلمان التركي حصانة النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو حزب الشعوب الديمقراطي الذي دافع بشجاعة لسنوات عن ضحايا التفتيش العاري والاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم “الدعاية لتنظيم إرهابي” استنادا إلى سلسلة تغريدات على تويتر نشرها قبل سنوات.

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